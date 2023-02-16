Josef de Souza yeni takımına 2 yıllık imza attı!

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza takımdan ayrıldı.



DHA'nın haberine göre; 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Haberde Brezilyalı oyuncunun Çin ekibi ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.