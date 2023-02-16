  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tarihi destek

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı Avrupa maçı için çıkardığı hatıra biletlerinden bin adet satın aldı.

Ekleme: 16.02.2023 - 13:25 Güncelleme: 16.02.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yardım kampanyasına tarihi bir destek verdiğini açıkladı.

Bordo-mavililer, Basel ile oynayacağı maç için kombineleri iptal etmiş ve basın dahil herkesin maç için bilet alması gerektiğini, bilet gelirlerinin de deprem bölgesine yardım için kullanılacağını duyurmuştu.

Ayrıca, maça gelemeyecek ancak yardım etmek isteyen futbolseverlerin de hatıra bilet alması yönünde çağrıda bulunmuştu.

"Fenerbahçe 1000 adet bilet aldı"

Tüm kulüplerden destek gören bu çağrıya Fenerbahçe, 1000 adet bilet alarak destek verdi.

Bordo-mavililerin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır
Herkes merak ediyor: İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Herkes merak ediyor: İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

Japonya’daki depremlerle karşılaştırdı! Japon yer bilimci Kahramanmaraş depremi şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini daha önce görmedim

Japonya’daki depremlerle karşılaştırdı! Japon yer bilimci Kahramanmaraş depremi şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini daha önce görmedim

Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü

Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü

Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı

Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı