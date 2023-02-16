Didier Drogba'dan Türkiye'ye destek! Depremzedeler için formasını satışa çıkarttı

Bir dönem Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldızı Didier Drogba sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Galatasaray forması giyerken Real Madrid'e karşı gol attığım formamı, depremzedeler ve depremzedelerin eğitimi için bağışlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli eski yıldızı Didier Drogba sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Galatasaray forması giyerken Real Madrid'e karşı gol attığım formamı, depremzedeler ve depremzedelerin eğitimi için bağışlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. 44 yaşındaki efsane de bu hareketiyle Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi.