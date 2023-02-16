Atsu'nun Türkiye temsilcisinden Lütfü Savaş'a tepki

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde enkaz altında kalan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, sert sözler sarf etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından enkaz altında kalan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'dan halen haber alınamaması üzerine oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzuhmehmet, sert sözlerle yetkilileri eleştirdi.



CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Rönesans Rezidans sahibini aklamaya çalıştı



"Hatay'a kendi imkanlarımızla geldik"



Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösteren Uzunmehmet, şöyle konuştu:



"Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke. 11 gün oldu bir kişiyi bile aramadın, enkazın yanına gelmedin. İstanbul'dan Hatay'a kendi imkanlarımızla geldik, ailesi Gana'dan kendi imkanlarıyla geldi."



Lütfü Savaş, aynı zamanda Hatayspor'un onursal başkanlığını görevini de sürdürüyor.