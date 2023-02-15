Trabzonspor Lazar Markovic transferini resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Lazar Markovic'in sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi. Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic'in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır."



Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ise şöyle: "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."



