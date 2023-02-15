  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun son durumu belli oldu! 9 gündür enkaz altındaydı: Menajeri açıkladı...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından tüm Türkiye, yaralarını sarmaya devam ediyor. 'Asrın Felaketi' olarak isimlendirilen depremde enkaz altında kalan Hatayspor'un yıldız futbolcusu Christian Atsu'nun son durumunu menajeri resmen açıkladı.

Ekleme: 15.02.2023 - 09:30 Güncelleme: 15.02.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından tüm Türkiye, yaralarını sarmaya devam ediyor. 'Asrın Felaketi' olarak isimlendirilen depremde enkaz altında kalan Hatayspor'un yıldız futbolcusu Christian Atsu'nun son durumunu menajeri resmen açıkladı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Malatya olmaz üzere tam 10 ilde de hissedilen depremin ardından Türkiye, yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler, futbol dünyasını da fazla derinden sarsmış durumda.

Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun son durumu belli oldu! 9 gündür enkaz altındaydı: Menajeri açıkladı...

ATSU'DAN YENİ HABER GELDİ

Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Hatayspor'un yıldız futbolcusu Christian Atsu'nun manjeri, oyuncunu son durumunu açıkladı.

Ganalı futbolcunun menajeri Nana Sechere'nin açıklamaları şöyle;

'Deprem olalı şu ana kadar 9 gün oldu, henüz Christian'ı bulamadık. Şu anda Hatay'da deprem bölgesinde Christian'ın ailesiyle birlikteyim. Manzara gerçekten inanılmaz, etkilenen insanlardan dolayı kalbimiz kırık. Yüreğimiz onlarla birlikte. Burada bulunduğumuz süre boyunca Christian Atsu'nun odasının nerede olduğunu tespit edebildik. Kendisine ait 2 çift ayakkabısını bulduk.'

Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun son durumu belli oldu! 9 gündür enkaz altındaydı: Menajeri açıkladı...

'Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz.'

'Gerçekten çok zor bir durum. Hem Türk hem de yabancı olan bütün kurtarma ekiplerine müteşekkiriz. Bölgedeki siviller ve gönüllülerde hayatta kalanları bulmak için büyük çaba sarf ediyor ama yine de daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Özellikle sahada çalışabilmemiz için bir tercüman gerekiyor.' Cristian Atsu Süper Lig'de oynanan son maçta Kasımpaşa'ya 90+7'de attığı golle takımına galibiyeti getirmiş büyük bir sevinç yaşamıştı. İkilinin o görüntüleri sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasındaydı.'

Hatayspor'un yeni sezon öncesi Al-Raed'den kadrosuna kattığı ve bir dönem Chelsea, Everton ve Newcastle United forması giyen Christian Atsu, deprem anında enkaz altında kalmıştı. (Hürriyet)

Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun son durumu belli oldu! 9 gündür enkaz altındaydı: Menajeri açıkladı...
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Herkes merak ediyor: İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Herkes merak ediyor: İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

Japonya’daki depremlerle karşılaştırdı! Japon yer bilimci Kahramanmaraş depremi şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini daha önce görmedim

Japonya’daki depremlerle karşılaştırdı! Japon yer bilimci Kahramanmaraş depremi şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini daha önce görmedim

Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü

Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü

Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı

Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı