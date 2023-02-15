Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun son durumu belli oldu! 9 gündür enkaz altındaydı: Menajeri açıkladı...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından tüm Türkiye, yaralarını sarmaya devam ediyor. 'Asrın Felaketi' olarak isimlendirilen depremde enkaz altında kalan Hatayspor'un yıldız futbolcusu Christian Atsu'nun son durumunu menajeri resmen açıkladı.6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Malatya olmaz üzere tam 10 ilde de hissedilen depremin ardından Türkiye, yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler, futbol dünyasını da fazla derinden sarsmış durumda.Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Hatayspor'un yıldız futbolcusu Christian Atsu'nun manjeri, oyuncunu son durumunu açıkladı.Ganalı futbolcunun menajeri Nana Sechere'nin açıklamaları şöyle;'Deprem olalı şu ana kadar 9 gün oldu, henüz Christian'ı bulamadık. Şu anda Hatay'da deprem bölgesinde Christian'ın ailesiyle birlikteyim. Manzara gerçekten inanılmaz, etkilenen insanlardan dolayı kalbimiz kırık. Yüreğimiz onlarla birlikte. Burada bulunduğumuz süre boyunca Christian Atsu'nun odasının nerede olduğunu tespit edebildik. Kendisine ait 2 çift ayakkabısını bulduk.''Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz.''Gerçekten çok zor bir durum. Hem Türk hem de yabancı olan bütün kurtarma ekiplerine müteşekkiriz. Bölgedeki siviller ve gönüllülerde hayatta kalanları bulmak için büyük çaba sarf ediyor ama yine de daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Özellikle sahada çalışabilmemiz için bir tercüman gerekiyor.' Cristian Atsu Süper Lig'de oynanan son maçta Kasımpaşa'ya 90+7'de attığı golle takımına galibiyeti getirmiş büyük bir sevinç yaşamıştı. İkilinin o görüntüleri sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasındaydı.'Hatayspor'un yeni sezon öncesi Al-Raed'den kadrosuna kattığı ve bir dönem Chelsea, Everton ve Newcastle United forması giyen Christian Atsu, deprem anında enkaz altında kalmıştı. (Hürriyet)