Galatasaray, Hatayspor'la anlaştı! Kiralık olarak geliyor

Galatasaray'da, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'nin kiralanması için Akdeniz ekibi ve oyuncuyla anlaştı.

Galatasaray'da, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe sezon sonuna kadar kiraladı.



Sarı-kırmızılı ekip, Kanadalı futbolcu'yu satın alma opsiyonulu kiraladı. Adekugbe'nin satın alma opsiyonu 1. 2 milyon euro. 28 yaşındaki oyuncunun maliyeti Galatasaray tarafından karşılanacak.



Bu sezon Hatayspor formasıyla 19 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısında bulunamadı.



Oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak biliniyor.

