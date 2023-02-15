Fatih Terim, enkazdan kurtulan Bensu ile görüntülü görüştü

Depremin 3. günü enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki minik depremzede Bensu Kural, fanatik bir Galatasaray taraftarı.Sosyal medyadan Fatih Terim ile görüntülü görüşme isteğini Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ndeki odasından sosyal medyada paylaşan Bensu'ya, Fatih Terim kayıtsız kalmadı.Bensu ile görüntülü görüşen deneyimli hoca, imzalı forma ve maça götürme sözü verdi.Kendisinin hayranı olduğunu söyleyen Bensu'yla konuşan Terim, şunları söyledi:'Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim. Bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak bir an önce iyileş.'Çukurova Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de duyarlılığından ötürü Fatih Terim'e teşekkür ederek bu tür buluşmaların Bensu ve diğer hastalar için son derece moral kaynağı olduğunu dile getirdi.