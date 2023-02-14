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Uğurcan Çakır'dan taraftarlara destek çağrısı

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, perşembe günü oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı.

Uğurcan Çakır'dan taraftarlara destek çağrısı
Ekleme: 14.02.2023 - 10:54 Güncelleme: 14.02.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü Trabzonspor, Basel ile karşı karşıya gelecek. Bu tur mücadelesinin ilk ayağı Trabzonspor'un ev sahipliğinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Uğurcan, tüm taraftarlara seslendi

Bu karşılaşmanın öncesinde ise Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, tüm taraftarlara seslendi. Çakır'ın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayınlandı.

'Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz'

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Uğurcan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

'UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz'

Takımlardan destek geldi

Trabzonspor'un yaptığı bu paylaşımın ardından ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş geri dönüş sağlayarak desteklerini iletti.

Uğurcan Çakır'dan taraftarlara destek çağrısı

Uğurcan Çakır'dan taraftarlara destek çağrısı

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