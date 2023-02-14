TFF: 5 takımın ligden çekilmesi onaylandı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan başkan Büyükekşi, liglerin 3-4 Mart tarihlerinde başlaması konusunda mutabık kalındığını belirtirken, ligden çekilecek takımları da açıkladı.



Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:



'2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyamanaspor ve Diyarbekirspor ligden çekildi, İskenderunspor'un bir talebi olmadı. Yine 2. Lig'den Şanlıurfaspor ve Amedspor lige devam edecekler.'



'3 Lig 2. Grup'ta Kahramanmaraşspor ligden çekiliyor. Yine 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor ve Malatya Argavunspor ligden çekiliyor.'



'HAK KAYBI OLMAYACAK'



Ligden çekilmek isteyen takımların taleplerini onayladıklarını söyleyen Büyükekşi, 'Çekilen takımlar hak kaybı olmadan önümüzdeki sezon bulundukları liglde devam edecekler. Herhangi bir küme düşme söz konusu olmayacak. Önümüzdeki yönetim kurulu toplantısında da kümede kalma sayısını belirleyeceğiz' dedi.



Tesisleri kullanılamaz hale gelen takımlar da olduğunu belirten Büyükekşi 'Kulüp binaları yıkılan İskenderunspor, Amedspor, Karaköprüspor ve Şanlıurfaspor'un maçları belli bir süre başka bir şehirde oynama talepleri var. Bunları da değerlendireceğiz. Bunun dışında Amedspor, Şanlıurfaspor ve Karaköprüspor'un Antalya'da kamp yapma talepleri var. Elimizden gelen desteği vermek için çaba sarfedeceğiz.' diye konuştu.



'LİGLERİ HAZİRAN AYI BAŞINA KADAR BİTİRMEK İSTİYORUZ'



Çekilen takımların ardında oluşacak tabloyu değerlendiren Mehmet Büyükekşi '2. ve 3. ligleri Haziaran ayı başına kadar bitirmek istiyoruz. OHAL ilan edilen illerde çekilme taleplerini olumlu karşıladık. OHAL olmayan illerdeki talepleri ise reddettik.' ifadelerini kullandı.