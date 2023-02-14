TBF, hakem Eren Kılınç’ın depremde vefat ettiği duyurdu

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan 7,7'lik deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ederken, bir yandan da acı haberler gelmeye devam ediyor. Bir acı haberide Türkiye Basketbol Federasyonu duyurdu.TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, C Klasmanı hakemlerimizden Eren Kılınç'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhum Eren Kılınç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.