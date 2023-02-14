Emre Çolak, futbolu bırakmaktan vazgeçti

Ara transfer döneminde İspanya 3. Lig ekibi Intercity'e transfer olan Emre Çolak, anlaşmadan 17 gün sonra aldığı futbolu bırakma kararından vazgeçti.Önceki gün yaptığı, 'Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin.' ifadeleri ile futbolu bıraktığını açıklayan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kulübü ile olan kontratına sadık kalacağına açıkladı.Emre Çolak daha sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım. Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız.'Emre Çolak'ın emeklilik kararını duyurmasının ardından kulübe yakın bir kaynaktan Marca'ya yapılan açıklamada şöyle denilmişti:'Biz de Instagram hikayesinde gördük. Büyük sürpriz oldu. Ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz yok. Türkiye'deki depremle alakalı olup, olmadığını da bilmiyoruz.'