Cenk Tosun, depremzede Cavit'i ziyaret etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 il büyük yıkıma uğradı.Yaşanan bu facianın ardından ise enkaz altından kurtarılan küçük Cavit, Antalya'da tedavi altına alınmıştı. Minik çocuk, burada Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'a mesaj göndermişti.Cavit'in gönderdiği mesaja karşılık veren milli oyuncu Cenk Tosun, şu mesajı paylaşmıştı:Golcü futbolcu, bu mesajın ardından ise Antalya'ya giderek Cavit'e ziyarette bulundu. Cenk, minik depremzedeye imzalı formasını hediye etti.