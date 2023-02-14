Cenk Tosun, depremzede Cavit'i ziyaret etti
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, daha önce mesaj yolladığı depremzede Cavit'i hastanede ziyaret ederek moral verdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 il büyük yıkıma uğradı.
Yaşanan bu facianın ardından ise enkaz altından kurtarılan küçük Cavit, Antalya'da tedavi altına alınmıştı. Minik çocuk, burada Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'a mesaj göndermişti.
Cenk Tosun, mesaj yollamıştı
Cavit'in gönderdiği mesaja karşılık veren milli oyuncu Cenk Tosun, şu mesajı paylaşmıştı:
'Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim.'
Cavit'in yanına gitti
Golcü futbolcu, bu mesajın ardından ise Antalya'ya giderek Cavit'e ziyarette bulundu. Cenk, minik depremzedeye imzalı formasını hediye etti.
Yaşanan bu facianın ardından ise enkaz altından kurtarılan küçük Cavit, Antalya'da tedavi altına alınmıştı. Minik çocuk, burada Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'a mesaj göndermişti.
Cenk Tosun, mesaj yollamıştı
Cavit'in gönderdiği mesaja karşılık veren milli oyuncu Cenk Tosun, şu mesajı paylaşmıştı:
'Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim.'
Cavit'in yanına gitti
Golcü futbolcu, bu mesajın ardından ise Antalya'ya giderek Cavit'e ziyarette bulundu. Cenk, minik depremzedeye imzalı formasını hediye etti.