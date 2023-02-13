Rıza Kayaalp afetzedeler için seferber oldu

TDV'den yapılan açıklamaya göre, görevli ve gönüllülerle Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.Milli güreşçi Rıza Kayaalp de Kahramanmaraş şehir merkezinde Ayşe Gümüşer İlkokulunun bahçesine TDV tarafından kurulan mobil mutfakta, depremzedelere ve sahadaki görevli ekiplere sıcak yemek dağıtımlarına katıldı.