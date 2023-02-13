Merih Demiral:Yardım kampanyamıza o da katıldı

Ünlü futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına efsane kaleci Gianluigi Buffon'un da katıldığını duyurdu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Gianluigi Buffon, Merih Demiral'ın Türkiye için başlattığı depremzedelere yardım kampanyasına destek verdi.



Messi, Ronaldo, Neymar, Dybala ve Bonucci gibi yıldızların katıldığı kampanyaya son olarak Buffon'un katılması da dikkat çekti.



Geliri Türkiye'ye bağışlayacak



Milli futbolcu Demiral haberi şu şekilde duyurdu:



Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon imzalı eldivenleri ile destek oluyor. Efsane'nin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere depremzedelere bağışlanacaktır.'



Efsaneye teşekkür



45 yaşındaki Buffon'a sosyal medyadan birçok Türk futbolsever teşekkür mesajı atmayı da ihmal etmedi.



