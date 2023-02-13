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'Dört büyükler'den ligden çekilen takımlardan transfer!

‘Dört büyükler'in, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'dan bazı futbolcuları kadrosuna katacağı belirtildi.

Ekleme: 13.02.2023 - 10:42 Güncelleme: 13.02.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem ülkemizi yasa boğmuştu. Birçok çevre ilde de yıkıcı etki yaratan deprem futbol kulüplerini de olumsuz etkilemişti. Yaşanan felaket sonrası Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı almıştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu iki ekipte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara kucak açmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Hatayspor ve Gaziantep FK'den transfer etmeye hazırlandığı futbolcular da ortaya çıkmaya başladı.

LAZAR MARKOVIC VE BERTUĞ YILDIRIM FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe'de gündeme gelen ilk isim Lazar Markovic oldu. Sırp kanat oyuncusu hem 2015-16'da Çubuklu formayı giymişti. Deneyimli isim Jorge Jesus'un eski öğrencilerinden biri. Markovic istemesi halinde sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertlilerde futbol hayatına devam edebilir.

Fenerbahçe'nin lig bitene kadar kapılarını açması muhtemel bir diğer isim ise Hataysporlu Bertuğ Yıldırım. Depremden sonra yaptıklarıyla adeta kahraman haline gelen teknik direktör Volkan Demirel'in 20 yaşındaki öğrencisi için de Sarı-Lacivertliler girişimde bulunabilir. Transferler gerçekleşirse iki oyuncunun bu sezonki maaşlarını Fenerbahçe üstlenecek

GÜNAY GÜVENÇ VE ADEKUGBE GALATASARAY'A

Galatasaray'da gündeme gelen ilk isim ise Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç oldu. Deneyimli file bekçisinin Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Ayrıca Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe de takıma katılacak. Böylece ligden çekilen iki takıma destek olunacak.

Öte yandan Günay ve Adekugbe'nin, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. İki futbolcunun, sezon sonuna kadar alacağı maaşları da bizzat Galatasaray Yönetimi tarafından karşılanmış olacak. Diğer Süper Lig takımlarının da benzer bir harekette bulunması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ALEXANDRU MAXIM HAMLESİ

Beşiktaş ise Gaziantep FK'den Alexandru Maxim için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar başarılı futbolcuyu bu hafta içinde transfer etmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'DA MUSTAFA ESKİHELLAÇ, EL KAABI VE LOBJANIDZE HAREKATI

Trabzonspor da Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra Hatayspor'un kanat oyuncuları El Kaabi ile Saba Lobjanidze için hareketlilik yaşanabilir. Kulüpler, transfer ettiği oyuncuların sezon sonuna kadarki maaşlarının tamamını üstlenecek.


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