Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç depremzeler için şifresiz yayınlanacak

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını yayınlayacak kanalı açıkladı.Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Ilıcalı, 'Trabzonspor - Basel maçını 15 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır' ifadelerini kullandı.Bilindiği üzere, UEFA karşılaşmalarını Exxen platformu üzerinden şifreli yayınlanıyordu.