  • USD: 18,81 - 18,85
  • EURO: 20,17 - 20,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç depremzeler için şifresiz yayınlanacak

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.

Ekleme: 13.02.2023 - 11:50 Güncelleme: 13.02.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını yayınlayacak kanalı açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Ilıcalı, 'Trabzonspor - Basel maçını 15 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır' ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere, UEFA karşılaşmalarını Exxen platformu üzerinden şifreli yayınlanıyordu.


Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç depremzeler için şifresiz yayınlanacak
Asrın felaketinde sekizinci gün: 10 kentte 29 bin 605 kişi yaşamını yitirdi
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata çorba satan tesise milyonluk ceza
Mehmetçik'e laf edenlere tokat gibi sözler! Mete Yarar ilk defa bu kadar sinirlendi
Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Yahudi hahamdan insanlık dışı sözler: Depremde ölenleri Firavun ordusuna benzetti
Kendi küçük yüreği kocaman! Depremzede çocuğun o tavrı yürekleri ısıttı
Gaziantep'te yıkılan binanın Şantiye Şefi yakalandı
TOKİ 10 ili vuran deprem felaketinde sınavı geçti! 133 bin 759 konut ayakta durdu .
Kahramanmaraş'ta Ali Babacan’ın korumaları depremzedeleri darbetti
Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu
CHP'li Fikri Sağlar'ın 'Suriyeli' yalanı anında çürütüldü: Açıkça provokasyon yapıyorsunuz
Adalet Bakanlığı açıkladı: Hırsızlık ve yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: BAYKAR olarak bin kalıcı konutla konut seferberliği başlatıyoruz
Son dakika: 160. saatte mucize: 10 yaşındaki Aysima enkaz altından sağ çıkarıldı
Samandağlıların yardımlarına çöken CHP’li Başkan bu kez gönüllü gençlere hakaret etti...
Depremde 7. gün mucizesi: 159. saatte 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Bozdağ duyurdu! Yağma olaylarında 57 şüpheli tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla deprem bölgesinde: İyi komşuluk böyle günde belli olur
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?

Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?

Arzı çatırdatan depremin şoke eden yeni görüntüleri!

Arzı çatırdatan depremin şoke eden yeni görüntüleri!

NASA üç bölgedeki hasarı uydu haritasıyla görüntüledi

NASA üç bölgedeki hasarı uydu haritasıyla görüntüledi

Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi

'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi