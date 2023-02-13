Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç depremzeler için şifresiz yayınlanacak
TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını TV8'in yayınlayacağını açıkladı.
TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçını yayınlayacak kanalı açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Ilıcalı, 'Trabzonspor - Basel maçını 15 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır' ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere, UEFA karşılaşmalarını Exxen platformu üzerinden şifreli yayınlanıyordu.
Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Ilıcalı, 'Trabzonspor - Basel maçını 15 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır' ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere, UEFA karşılaşmalarını Exxen platformu üzerinden şifreli yayınlanıyordu.