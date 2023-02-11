Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzedelere moral telefonu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu.Bölgeye yapılan yardımlar devam ederken Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da büyük destek veren isimler arasında yer aldı.Daha önce depremzedelere yardım için deprem bölgesine giden genç isim, bu kez de deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüştü. Milli futbolcu, depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, her zaman da yanlarında olduğunu söyledi.Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: