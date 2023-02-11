Kerem Aktürkoğlu'ndan depremzedelere moral telefonu
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, afet bölgesindeki depremzedelerle görüntülü konuşarak destek verdi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu.
Bölgeye yapılan yardımlar devam ederken Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da büyük destek veren isimler arasında yer aldı.
Geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Daha önce depremzedelere yardım için deprem bölgesine giden genç isim, bu kez de deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüştü. Milli futbolcu, depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, her zaman da yanlarında olduğunu söyledi.
"Kerem Aktürkoğlu, afet bölgesindeki depremzedelere desteğini gösteriyor"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Takım kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, afet bölgesindeki depremzedelere desteğini gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1-P2 Otopark Alanı ve Taçspor Tesisleri'nde yer alan yardım merkezimize bekliyoruz."
Bölgeye yapılan yardımlar devam ederken Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da büyük destek veren isimler arasında yer aldı.
Geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Daha önce depremzedelere yardım için deprem bölgesine giden genç isim, bu kez de deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüştü. Milli futbolcu, depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, her zaman da yanlarında olduğunu söyledi.
"Kerem Aktürkoğlu, afet bölgesindeki depremzedelere desteğini gösteriyor"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Takım kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, afet bölgesindeki depremzedelere desteğini gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1-P2 Otopark Alanı ve Taçspor Tesisleri'nde yer alan yardım merkezimize bekliyoruz."