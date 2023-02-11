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Bir kulüp daha ligden çekildi! Resmen duyurdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, depremden dolayı ligden çekildiğini açıkladı.

Ekleme: 11.02.2023 - 15:59 Güncelleme: 11.02.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunan Diyarbekirspor, depremden dolayı tesislerinin hasara uğradığını, kalacak yerleri olmadığını, futbolcu ve personelin yakınlarının zarar gördüğünü dile getirerek bu şartlarda futbolu düşünecek ve sahaya çıkacak durumda olmadıklarını ifade etti.

Kulübün ligden çekilme başvurusuyla ilgili kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği belirtildi.

"Şu anda futbolu düşünecek durumda değiliz"

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç, "Sportif direktörümüz Numan Polat'ın ailesi Kahramanmaraş'ta enkaz altında kaldı, ağabeyi hayatını kaybetti. Futbolcularımızın yakınları depremde zarar gördü. Çok zor durumdayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mağduriyetimizi gözeten bir karar alacağını ümit ediyoruz" dedi.

Diyarbekirspor'un ligdeki durumu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, 23. hafta sonunda 2 galibiyet elde etti. 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan takım, topladığı 15 puan ile ligin 19. sırasında yer aldı.
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