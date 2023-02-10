UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı

UEFA, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere insani yardım kapsamında 200 bin Euro'luk bağışta bulunulduğunu ve gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalarda depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "UEFA ve ortağı UEFA Çocuklar Vakfı, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki yıkıcı depremin kurbanlarına yardım amacıyla 200.000 Euro'luk bağışta bulundu. UEFA ayrıca, Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi Final maçı öncesinde ek bağış toplama etkinlikleri düzenlemeyi de araştırıyor. Detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacak." ifadelerine yer verildi.UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak tüm kulüp müsabakalarında da depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını belirtti.Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde şu ana kadar Türkiye'de 19 bin 388 kişinin, Suriye'de ise 3 bin 384 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.