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Spor camiası 'Asrın felaketi' için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olurken, kamuoyunda dört büyükler olarak nitelendirilen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor da depremzedelere yaptığı yardımlarla alkış aldı.

Spor camiası 'Asrın felaketi' için seferber oldu
Ekleme: 10.02.2023 - 13:44 Güncelleme: 10.02.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından spor dünyası da harekete geçti.

Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri toplanırken; stadyumlar ve spor salonları deprem yardım merkezi haline getirildi.

Spor camiası 'Asrın felaketi' için seferber oldu

Tüm statlarda organize olundu

Dört büyükler depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Galatasaray Ali Sami Yen, Beşiktaş İnönü Stadı ve Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda kulüp personeli, yöneticiler, sporcular ve gönüllüler tam mesai yapıyor.

Spor camiası 'Asrın felaketi' için seferber oldu

Sarı-kırmızılı ekibin stadında bulunan P1 ve P2 park alanları, deprem yardımlarının kabul edildiği nokta. Buraya getirilen malzemeler gönüllüler tarafından tek tek ayrıştırılıyor. Battaniye, çocuk giyim, kadın giyim, erkek giyim, hijyen ürünleri, gıda malzemeleri ayrı ayrı paketlenerek tırlara yükleniyor. Dolmabahçe'de kurulan deprem yardım merkezinde gelen malzemeler, diğer statlarda olduğu gibi koordineli şekilde kutulanıyor.

Yüzlerce tır gönderildi

Statlarda bir tır doldurulurken, boş bir tır da hazır bekliyor ve gönderilen malzemelerin ardından hemen diğer yüklemeye başlanıyor. Doldurulan tırlar, alkışlarla stattan uğurlanarak bölgeye sevk ediliyor.

Spor camiası 'Asrın felaketi' için seferber oldu

Her merkezde AFAD'la ortak çalışma yürütülüyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda yardım malzemeleri AFAD'ın belirlediği noktalara yönlendiriliyor. İlk günden itibaren yardım malzemeleri tırlara yüklenip bölgeye sevk edilirken dört büyük takımımız afet bölgesine yüzün üzerinde tır gönderdi.

Spor camiası 'Asrın felaketi' için seferber oldu
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