Spor camiası 'Asrın felaketi' için seferber oldu

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından spor dünyası da harekete geçti.Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri toplanırken; stadyumlar ve spor salonları deprem yardım merkezi haline getirildi.Dört büyükler depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Galatasaray Ali Sami Yen, Beşiktaş İnönü Stadı ve Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda kulüp personeli, yöneticiler, sporcular ve gönüllüler tam mesai yapıyor.Sarı-kırmızılı ekibin stadında bulunan P1 ve P2 park alanları, deprem yardımlarının kabul edildiği nokta. Buraya getirilen malzemeler gönüllüler tarafından tek tek ayrıştırılıyor. Battaniye, çocuk giyim, kadın giyim, erkek giyim, hijyen ürünleri, gıda malzemeleri ayrı ayrı paketlenerek tırlara yükleniyor. Dolmabahçe'de kurulan deprem yardım merkezinde gelen malzemeler, diğer statlarda olduğu gibi koordineli şekilde kutulanıyor.Statlarda bir tır doldurulurken, boş bir tır da hazır bekliyor ve gönderilen malzemelerin ardından hemen diğer yüklemeye başlanıyor. Doldurulan tırlar, alkışlarla stattan uğurlanarak bölgeye sevk ediliyor.Her merkezde AFAD'la ortak çalışma yürütülüyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda yardım malzemeleri AFAD'ın belirlediği noktalara yönlendiriliyor. İlk günden itibaren yardım malzemeleri tırlara yüklenip bölgeye sevk edilirken dört büyük takımımız afet bölgesine yüzün üzerinde tır gönderdi.