Kevin Soni: Sabah namazını beklemem hayatımı kurtardı

Hataysporlu futbolcu Kevin Soni, sabah namazını beklerken depreme yakalandığını söyledi. Kamerunlu oyuncu, "Günün ilk namazını kılmak için bekledim. Uyusaydım kesinlikle öleceğimi söyleyebilirim" dedi.

Hatayspor forması giyen Kevin Soni, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Fransa'da yayın yapan Foot Mercato'ya konuşan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Deprem anında kendi kendime 'dünyanın sonu geldi' dedim. Yanımda insanların öldüğünü gördüm. İşte bu anda her şeyin boş olduğunu anlıyorsunuz" dedi. Soni, "Ben bir Müslümanım. Günün ilk namazını kılmak için bekledim. Uyusaydım kesinlikle öleceğimi söyleyebilirim. Hatta kesin. Düşen taşlar çok büyüktü. Uyusaydım sanırım ölecektim" diye konuştu.





"7. kattan atlayacaktım"

Kamerunlu oyuncu, "Sabah 4 veya 5 civarında yer sallanmaya başladı. O sırada yanımdaki kuzenlerime sakin olmalarını söyledim. Tavan ve duvarlar üzerimize yıkılmaya başlayınca merdivenlerden koşarak yukarı çıkmaya başladık. Pasaportları ve telefonlarımızı alacak vaktimiz vardı, bunu nasıl düşünebildiğimi bile bilmiyorum. Birçok ölüm oldu. İlk önce pencereden atlamak istedim ama 7. kattaydık. 'Oradan atlarsam ayağımı kırarım ve bir daha futbol oynayamam' dedim kendi kendime" ifadelerini kullandı.





"Atsu ile en son ben konuştum"

Soni, hala bulunamayan takım arkadaşı Christian Atsu ile en son kendisinin telefonda konuştuğunu da söyledi. 24 yaşındaki oyuncu, "Pazar günü frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve performansını beğendiğimi söylemiştim. Ama bunun son konuşmamız olduğunu bilmiyordum. 2 saat sonra haber alamadım. Arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi. Kesinlikle onunla telefonda konuşan son kişi benim. Sağ salim buluruz inşallah. Bunun için her gün Allah'a dua ediyorum" diye konuştu.