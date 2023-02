Hatay'lı futbolcu deprem felaketinde yaşadıklarını anlattı

Hataysporlu futbolcu Sam Adekugbe, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve birçok ilde yıkıma sebep olan deprem felaketinde yaşadıklarını anlattı.

Adekugbe yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten anlatılmıyor. Hiç beklenmeyen bir şey. Adeta bir film gibiydi. Yıkılan binalar, yangınlar, bağıran insanlar görüyorsunuz. Bu gerçekten çok üzücü bir durum." dedi.



"Her şeylerini kaybettiler"



Hatayspor çalışanı iki kişinin vefat ettiğini de söyleyen tecrübeli oyuncu şöyle konuştu:



"Takım arkadaşlarım iyi olduğu için tabii ki mutluyum ama takımımıza yardım eden insanlar, kulüp çalışanlarından hala kayıp olanlar var. Onların ailelerinin yüzlerindeki çaresizliği görüyorsunuz. Ekonomik olarak güçlü bir yerde değiliz. Bu insanlar zorlu yaşam şartlarından geldiler. Sevdikleri, yakınları, bu insanların her şeyi. Her şeylerini kaybettiler."



"Ali Koç bizi özel uçakla aldırdı"



Hatay'tan ayrılırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yardım gönderdiğini söyleyen Adekugbe sözlerine şöyle devam etti:



"Çok şanslıydık. Teknik direktörümüz Volkan Demirel, Fenerbahçe'de oynamıştı. Fenerbahçe başkanını arayıp, yardım istedi. Fenerbahçe başkanı, Adana'dan İstanbul'a özel bir uçak ayarladı. Otobüsle Adana'ya gidip, oradan özel uçakla İstanbul'a geçtik."



Christian Atsu...



Takım arkadaşı Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'tan haber alamadıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, öldüğü belirlenen 2 kulüp çalışanı hakkında da konuştu.



"Kasımpaşa maçından sonra bazı takım arkadaşlarım evime geldiler. Gece geç saate kadar oturduk. Atsu da bizimleydi ama sonra aramızdan ayrıldı. Christian Atsu ve Taner Savut'tan hala haber yok. Malzemecilerimizden biri hayatını kaybetti. Kulübün mutfağında çalışan aşçılardan birisi kızını ve annesini kaybetti. Bir başka malzemecimizin eşinin kolunun kesilmesi gerekecek."