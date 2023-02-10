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Fernando Muslera, yardım çalışmalarına koltuk değneğiyle katıldı

Fernando Muslera, depremzedelere yardım etmek için koltuk değnekleriyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Başarılı oyuncu afetten etkilenenler için 1 milyon lira bağış yaptı.

Ekleme: 10.02.2023 - 14:29 Güncelleme: 10.02.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, yardım çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 50 tırı deprem bölgesine gönderirken, ekiplerin olağanüstü gayreti de dikkat çekiyor.

Futbolcuların da zaman zaman destek verdiği yardım ekibine, kaptan Fernando Muslera da moral ziyareti gerçekleştirdi.

1 milyon lira bağışladı

Ağır bir sakatlık geçirenve ayakta durmakta zorlanan Uruguaylı eldivenin yardıma katılması büyük alkış alırken, Muslera'nın depremzedelere 1 milyon lira bağışladığı öğrenildi. Öte yandan üzgün görüntüsü her halinden belli olan Uruguaylı kaleciye, Başkan Dursun Özbek'in de eşlik ettiği görüldü.
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