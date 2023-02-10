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Beşiktaş yeni stoperini açıkladı

Beşiktaş, İtalya'nın Sampdoria ekibinden Gambiyalı futbolcu Omar Colley'i kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş yeni stoperini açıkladı
Ekleme: 10.02.2023 - 16:24 Güncelleme: 10.02.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu Colley'in transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Profesyonel futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübüne net 2 milyon 300 bin euro transfer bedeli ödenecektir.'

Beşiktaş yeni stoperini açıkladı
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