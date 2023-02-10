Adıyaman'dan acı haber: Bir takım yok oldu

Türkiye Voleybol Federasyodnu (TVF), Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin ardından Adıyaman'da konakladıkları otel enkazında kalan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından kötü haber geldi. TVF, enkazda kalan 16 sporcunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.



TVF'nin açıklaması şu şekilde:



"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."