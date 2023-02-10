87 saat sonra enkazdan kurtarılan Kadir'e Icardi'den yürek ısıtan cevap

Enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan Kadir, hayranı olduğu Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin gol sevincini yapıp "Senden forma istiyorum" mesajı yolladı. Arjantinli yıldız hızlı bir şekilde Kadir'e müjdeyi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde ülkemiz ağır kayıplar verirken, Kadir'in mucize kurtuluşu herkese umut oldu. Galatasaray taraftarı olan Kadir, 87 saat sonra enkazdan kurtarıldı.Forma isteğine Icardi'den jet yanıtHastaneye kaldırılan Kadir, Icardi'den forma istediğini doktorlara iletti. Arjantinli yıldızın gol sevincini yapıp poz paylaşan Kadir'e, golcü oyuncudan yürek ısıtan bir cevap geldi.Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz böylece formanı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim." yazdı.