Trabzonspor evinde 2 golle kazandı! Fırtına, Antalyaspor'u rahat geçti...
Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen bordo-mavili ekip, 34’üncü dakikada Trezeguet’nin, 90+4'üncü dakikada Naci Ünüvar'ın golleriyle Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 38 yaparak 5. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…
Süper Lig'de futbol heyecanı hafta içi oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. 22. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.
Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili ekip, bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteriyor.
Trabzon'da oynanan zorlu karşılaşmadan Trezeguet'nin 34'üncü dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililerin, ikinci golü ise 90+4'üncü dakikada Naci Ünüvar'dan geldi: 2-0
Bu sonuçla 5. sıraya yükselen Fırtına, puanını 38 yaparak zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.
Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili ekip, bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteriyor.
Trabzon'da oynanan zorlu karşılaşmadan Trezeguet'nin 34'üncü dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililerin, ikinci golü ise 90+4'üncü dakikada Naci Ünüvar'dan geldi: 2-0
Bu sonuçla 5. sıraya yükselen Fırtına, puanını 38 yaparak zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.