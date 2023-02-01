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Trabzonspor evinde 2 golle kazandı! Fırtına, Antalyaspor'u rahat geçti...

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen bordo-mavili ekip, 34’üncü dakikada Trezeguet’nin, 90+4'üncü dakikada Naci Ünüvar'ın golleriyle Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 38 yaparak 5. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 1.02.2023 - 22:15 Güncelleme: 1.02.2023 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de futbol heyecanı hafta içi oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. 22. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavili ekip, bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteriyor.

Trabzonspor evinde 2 golle kazandı! Fırtına, Antalyaspor'u rahat geçti...

Trabzon'da oynanan zorlu karşılaşmadan Trezeguet'nin 34'üncü dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililerin, ikinci golü ise 90+4'üncü dakikada Naci Ünüvar'dan geldi: 2-0

Bu sonuçla 5. sıraya yükselen Fırtına, puanını 38 yaparak zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

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