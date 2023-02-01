Trabzonspor evinde 2 golle kazandı! Fırtına, Antalyaspor'u rahat geçti...

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen bordo-mavili ekip, 34’üncü dakikada Trezeguet’nin, 90+4'üncü dakikada Naci Ünüvar'ın golleriyle Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 38 yaparak 5. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…