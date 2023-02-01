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Süper Lig’de Trabzonspor, Antalyaspor’u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 1.02.2023 - 19:02 Güncelleme: 1.02.2023 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Gomez.

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson
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