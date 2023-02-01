Lider Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılı ekip zirve yarışında hata yapmak istemezken, konuk takım kümeden çıkmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...