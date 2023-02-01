Lider Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılı ekip zirve yarışında hata yapmak istemezken, konuk takım kümeden çıkmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor'u konuk ediyor.
Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut
Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut