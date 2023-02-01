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Galatasaray geriden geldi 3 puanı kaptı! Icardi yıldızlaştı Aslan güldü...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip liderlik yolunda kayıp yaşamazken, galibiyet serisinde de devam etmiş oldu. İşte tüm detaylar..

Ekleme: 1.02.2023 - 22:06 Güncelleme: 1.02.2023 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'la karşılaşan Galatasaray, 2 kere geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Sarı kırmızılı ekip bu skorla beraber galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Mücadelede Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi (2) ve Abdülkerim Bardakcı atarken, konuk ekibin gollerini Umut Nayir ve Oğuz Gürbulak attı.

Galatasaray geriden geldi 3 puanı kaptı! Icardi yıldızlaştı Aslan güldü...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluşan Onur Ayık'ın sol çaprazdan ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera iki hamlede kontrol etti.

8. dakikada Rashica'nın sağ kanattan içeri çevirdiği top savunmadan sekerek ön direkte Mertens'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Geraldo'nun son çizgiye inerek yerden yaptığı ortada kale önünde Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

16. dakikada sağ taraftan Geraldo'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Avounou'nun sert şutunda kaleci Muslera sektirdiği topu iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oliveira'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun kornere çeldi.

Galatasaray geriden geldi 3 puanı kaptı! Icardi yıldızlaştı Aslan güldü...

31. dakikada ceza yayı üzerinden Mertens'in verdiği pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı köşe atışında ön direkte Nelsson arka direğe indirdi. Arka direk dibinde Abdulkerim'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Geraldo'nun yerden yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında Avounou'nun vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

39. dakikada sol taraftan Avounou'nun yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazından Oğuz Gürbulak gelişine bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Kerem'in ortasında kale önünde Icardi kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
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