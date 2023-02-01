Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! İşte saati...

Süper Lig'de Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Kartal, Amir Hadziahmetovic’i resmen renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.

Transferde 6 numaraya odaklanan Kartal, Amir Hadziahmetovic’i resmen renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.



Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncunun transferi konusunda Konyaspor’la 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı. Kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic’in de yaklaşık 600 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.



Kartal’la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic’in senelik bir milyon euro kazanacağı ifade edildi



İSTANBUL'A GELİYOR



Fanatik'in aktardığı bilgilere göre Konyaspor'un Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic, 16:45 uçağıyla Beşiktaş için İstanbul'a geliyor.