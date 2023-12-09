Sakatlığını atlatmıştı! Derbi kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak Beşiktaş maçı kadrosuna alınan Serdar Aziz, sürpriz bir kararla derbi kafilesinden çıkarıldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.



Siyah-beyazlılara konuk olacak sarı-lacivertlilerde derbiye saatler kala önemli bir gelişme yaşandı.



Sports Digitale'nin haberine göre, sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan ve maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz olan Serdar Aziz derbi kadrosundan çıkarıldı.



Bu kararın arkasında teknik heyetin sakatlıktan çıkan iki oyuncunun (Djiku-Serdar) savunma tandeminde görev almasının risk olduğu düşüncesinin olduğu da gelen haberler arasında.



Samet ve Djiku ikilisi bekleniyor



Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde stoper hattında Samet Akaydin ve Alexander Djiku'nun birlikte forma giymesi bekleniyor. Serdar Aziz gibi sakatlığı yeni geçen Djiku'nun forma giyememesi durumunda ise Samet'in partnerinin Jayden Oosterwolde olması bekleniyor.