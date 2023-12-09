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Derbi zamanı! İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15.haftası büyük bir derbiye sahne oluyor. Karşılaşmaya dakikalar kala ilk 11'ler belli oldu.

Ekleme: 9.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 9.12.2023 - 18:13 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de derbi günü...

Zirve yarışının son sürat devam ettiği Trendyol Süper Lig'de asırlık iki çınar karşı karşıya geliyor.

Nefes kesen karşılaşmada iki takımda da önemli eksikler bulunurken heyecan dolu karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Adana Demir'i mağlup eden ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut, Necip Uysal, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
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