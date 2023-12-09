  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...

Ekleme: 9.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 9.12.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahbe oluyor. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcıklarını Ceyhunz Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Volkan Bayarslan ise maçta 4. hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler derbiden galibiyetle ayrılması durumunda yeniden zirveye çıkacaklar.

Beşiktaş - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Zirve yarışından kopmak istemiyor

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Tayyip Talha, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Sakatlıklarını atlatan Omar Colley, Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'ye son 7 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

'Kara Kartal' 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Aboubakar'dan Fenerbahçe'ye 4 gol

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında toplam 5 kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı.

31 yaşındaki santrfor, bu maçların 3'ünde toplam 4 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Aboubakar'ın gol attığı bu derbilerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Hasan Arat'ın ilk sınavı derbide

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.

Becao ve Zajc forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.

İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.

Crespo ve Samet sınırda

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor.

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da yarınki maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

Beşiktaş - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Kartal'ın değişmezleri Tadic ve Szymanski

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon bütün maçlarda forma verdiği isimler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu.

Her iki oyuncu da lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçta süre aldı.

Dusan Tadic ligde oynanan 14 maçta 6 gol atıp 5 asist yaparken, bu sezon bütün kulvarlarda 25 maçta 10 gol kaydedip 6 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin ise forma giydiği 25 maçta 10 golü ve 9 asisti bulunuyor. Polonyalı futbolcu, ligde boy gösterdiği 14 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı.

Beşiktaş - Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Gözler Edin Dzeko'da

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Edin Dzeko, ligde 3 maç aradan sonra EMS Yapı Sivasspor filelerini havalandırarak gol sayısını 11'e çıkardı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda en güvendiği isimlerden olan 37 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında takımının hücumdaki en önemli kozu olacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Bailly, Umut, Amir, Gedson, Chamberlain, Cenk, Rebic, Aboubakar.

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Samet, Osayi, Crespo (İsmail), Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Tüpraş Stadı
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
Siyonist İsrail kana doymadı
Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat
Adıyaman ayağa kalkıyor! Bakan Özhaseki açıkladı: Deprem bölgesinde ihya çalışmaları hız kesmiyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İskoçlar Çetesi çökertildi
ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler
Bodrum’da yine aynı manzara! Sağanak sonrası dere taştı yollar kapandı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşgalci İsrail'den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'i 'ciddiye almadım' göndermesi: Hiç üstüme alınmadım
Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çağrı: Netanyahu Gazze katilidir!
Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
AK Partili Dağ Tunç Soyer'in 'Yatırım yapılmadı' algısını patlattı! Masal anlatmaktan bıkmadınız mı?
İBB'de kayıp atlardan sonra kayıp araçlar vakası! Sayıştay raporladı
CHP'de aday belirleme sürecinde üç yöntem: 20 ilde ön seçim yapılmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Güven ortamını pekiştiriyoruz
Dünyada eşi benzeri yok! TB3'ten bir başarı daha: 11'de 11 yaptı
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!
Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı

Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı

İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: Sismik boşluk var

İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: Sismik boşluk var

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?