Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor! 'Dört Büyükler'in rakibi belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer alacağı 5. tur kuraları çekiliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştiriliyor.Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katıldı.Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.