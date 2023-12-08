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Beyaz Gazete
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Serie A'nın yıldızı Fenerbahçe yolunda! Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer harekatı...

Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Bosna Hersekli Rade Krunic'i transfer etmek üzere olduğu iddia edildi. İşte detaylar..

Ekleme: 8.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 8.12.2023 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe sezon başında kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği ortasaha oyuncusu Rade Krunic için yeniden harekete geçti.

Son günlerde sıkça gündeme gelen iddialar Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun iddiasına göre Fenerbahçe, Rade Krunic ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'ya göre Krunic'e yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmeyen Milan, Fenerbahçe'den teklif bekliyor.

İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği Rade Krunic'in devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor. Öte yandan Sabah'ın iddiasına göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Rade Krunic transferi için Milano'ya gidiyor.

Fenerbahçe'nin Rade Krunic için Milan'a 4 milyon Euro teklif edeceği iddia ediliyor. Profesyonel futbol kariyerine 2013/2014 sezonunda Donji Srem takımında forma giyerek başlayan Krunic kariyerinde Borac Cacak, Empoli ve Milan takımlarında forma giydi. 30 yaşındaki Rade Krunic, Bosna Hersek A Milli takımıyla 31 maça çıktı. Krunic milli formayla 4 gole imza attı.
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