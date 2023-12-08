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PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Beşiktaş'a 432 bin, Fenerbahçe'ye 400 bin, Trabzonspor'a ise 112 bin lira para cezası verildi.

Ekleme: 8.12.2023 - 08:59 Güncelleme: 8.12.2023 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüpler ile yöneticilerine para cezası uyguladı.

Beşiktaş'a 432 bin, Fenerbahçe'ye 400 bin, Trabzonspor'a ise 112 bin lira para cezası verilmesine hükmedildi. TFF'den yapılan açıklamada Beşiktaş'a Ankaragücü maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat ve çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 400 bin lira para cezasına hükmedildiği açıklandı. Trabzonspor'a ise Kayserispor maçında anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı 112 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Kurul ayrıca Pendikspor'a 650 bin, Ankaragücü'ne 517 bin, Kayserispor'a 112 bin ve Kasımpaşa'ya ise 31 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Fenerbahçeli yönetici de ceza aldı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'ın kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin lira para cezası verildiği açıklandı.

Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu'na Galatasaray maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 300 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.
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