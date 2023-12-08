Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılmıştı! Performansıyla şok etti! 16 maç 0 gol 0 asist!

2022/2023 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Nicolo Zaniolo bu sezon gösterdiği performans ile gündeme oturdu.Galatasaray'ın Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo yeni takımında istenileni veremiyor.Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo'nun bu sezon gösterdiği performans herkesi şaşırttı.Profesyonel futbol kariyerine 2016 yılında Virtus Entella takımında başlayan Nicolo Zaniolo, 2017/2018 yılında Inter'e transfer oldu.Zaniolo, Inter'deki ilk maçına 9 Temmuz 2017 tarihinde bir hazırlık maçında çıktı. Genç futbolcu Inter'in as takımıyla hiçbir resmi maça çıkmadı. Inter macerası kısa süre Zaniolo 2018/2019 sezonunda Roma'ya transfer oldu. Roma'da 4 sezon forma giydi.Nicolo Zaniolo, Roma ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 8 Şubat 2023'de Galatasaray'a transfer oldu.Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo 5 gol ve 1 asist katkısı verdi.Zaniolo, 2023/2024 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralandı.Gol ve asist katkısı yapamadıNicolo Zaniolo bu sezon oynadığı 16 resmi maçta gol ve asist üretemedi.