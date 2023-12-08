Fenerbahçe’de sürpriz ayrılığı resmen duyurdular! Ferdi Kadıoğlu derken...

Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çiziyor. Uzun yıllardır hasreti çekilen şampiyonluğu artık yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekip, sezon başında oldukça güçlü bir kadro kurdu. İsmail Kartal'ın liderliğinde bu kadroyla şampiyonluğa ulaşmak isteyen Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu'nun transferi beklenirken Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'yla yetinmişti.Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde giren sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemini çok hareketli geçirdi.Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Szymanski gibi birçok yıldızı kadrosuna katan Kanarya, lige iddialı bir performansla başladı.Ligin ilk 10 haftasında olağanüstü bir performans gösteren Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde de üst üste galibiyetleri sırasıyla aldı.Bu süreçte Fenerbahçe'nin en çok dikkat çeken ismi Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler geldiği söylendi.Genç futbolcunun en az 25-30 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den ayrılacağı söyleniyordu.Ancak basında yer alan son haberlerde Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan önce bir başka yıldızıyla ayrılık yaşayacağı öğrenildi.Fenerbahçe'nin sezon başında İskoçya ekibi Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.Tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli ekipte beklentileri karşılayamazken ilk 11'de de kendine yer bulmakta oldukça zorluk çekti.Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Ryan Kent, İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City yolcusu.Fenerbahçe ile İngiliz ekibinin temasları başlarken Hull City'nin oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.Sarı-lacivertli ekipte Ryan Kent'e Hull City dışında birçok farklı kulüpten daha teklif olduğu belirtilenler arasında.Fenerbahçe formasını şu ana kadar 15 kez giyebilen Kent, 1 gol atıp 2 asist katkısında bulundu.