UEFA ülke puanına en çok katkı veren takımlar belli oldu!

Son 5 yılda UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları belli oldu.

Son 5 yılda UEFA ülke puanına en çok katkı veren Süper Lig takımları belli oldu. Avrupa kupalarında oynanacak son hafta maçları öncesi Türkiye'nin puanı da 35.600 olmuştu.



Son 5 yılda UEFA ülke puanına en çok katkıyı veren takımın 30.5 puanla Galatasaray olduğu öğrenildi.



UEFA kaynaklarına göre Galatasaray'ın ardından 29 puanla Başakşehir geliyor.



UEFA ülke puanına katkı sıralamasında Fenerbahçe ise 28 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Sivasspor 16.5, Trabzonspor 11.5, Beşiktaş ise 10 puanla son 5 yılda ülke puanına katkı sağlayan takımlar arasında yer aldı.