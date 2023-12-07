Trabzonspor'da devre arasında ayrılık! İstanbul ekipleriyle temasta

Abdullah Avcı yönetiminde kadro planlamasını yapan Trabzonspor'da devre arasında ayrılık yaşanması bekleniyor. Umut Bozok'un, İstanbul takımlarıyla görüştüğü belirtiliyor.

Abdullah Avcı sonrası bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıldı.



Yönetim, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hamlelerini yaparken Trabzonspor'da devre arasında ayrılık yaşanması öngörülüyor. Bordo-Mavililerden ayrılması beklenen o isim Umut Bozok.



Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra 2 milyon euro karşılığında Trabzonspor'un yolunu tutan Umut Bozok beklentileri karşılayamadı.



Abdullah Avcı'nın gelişiyle forma şansı bulamayan Umut Bozok'un İstanbul ekipleriyle temasta olduğu haber detayında yer aldı.



Karadeniz ekibi, 2025'e kadar sözleşmesi olan Umut Bozok'tan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.



Öte yandan Lorient'in 27 yaşındaki forvetin sonraki satışındaki kârdan yüzde 10'luk payı bulunuyor.



Trabzonspor formasıyla toplam 41 maçta görev alan Umut Bozok 10 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.