TFF açıkladı: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.



Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ligde bu hafta görev yapacak hakemler duyuruldu. Buna göre 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbide Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın:



20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen



9 Aralık Cumartesi:



13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan



10 Aralık Pazar:



13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Arda Kardeşler



11 Aralık Pazartesi:



20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu