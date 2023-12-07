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İngilizler peşinde! Dünya devi milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor. İngiliz ekibi Arsenal'in genç yıldızı kadrosuna katmak için devre arasında teklif yapacak. İtalyan kulübü ise 35-40 milyon Euro bonservis bedelinden aşağı satmayı düşünmüyor.

Ekleme: 7.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 7.12.2023 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı'nda başarılı performansla dikkat çeken Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız için transfer iddiaları sürüyor.

Adı Liverpool ile anılan genç futbolcu için bir başka Premier Lig devinin daha devrede olduğu öne sürüldü.

İtalya'dan Tuttosport'un haberine göre; Arsenal ara transferde Kenan'ın en ciddi alıcısı konumunda bulunuyor. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünü ikna edebilecek teklifin 35-40 milyon Euro olabileceği, Arsenal'in ise bunu verip vermeyeceğinin belli olmadığı bildirildi.

Genç yıldız, bu sezon Serie A (İtalya) liginde toplamda 5 maça çıkarken skor katkısı veremedi.


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