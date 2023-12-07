Galatasaray'da Mauro Icardi için karar çıktı

Son dönemde adı transfer dedikodularına karışan Mauro Icardi için Galatasaray'dan karar çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi'nin yeni sezon öncesi bonservisini almıştı.



Sergilediği performans, attığı goller ve aidiyet duygusuyla Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin adı son haftalarda transfer dedikodularına karışıyordu.



Mauro Icardi'yle ilgili Real Madrid haberleri sıcaklığını korurken, Galatasaray yönetiminden Arjantinli yıldızla ilgili karar çıktı.



Galatasaray, Mauro Icardi'yi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Öyle ki Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcu hariç tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı da aldı.



Galatasaray ara transfer döneminde ve sezon sonunda Icardi'ye hariç gelecek tüm tekliflere açık olacak.