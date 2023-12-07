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Galatasaray'da ayrılık vakti! Kopenhag karşılaşması son maçı olacak

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara hazırlanırken, bir yandan da yıldız oyuncusuyla veda anına yaklaşıyor.

Ekleme: 7.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 7.12.2023 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, zorlu bir haftaya girerken, hem Süper Lig'de Adana Demirspor'a karşı hem de Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı mücadele etme hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak, sarı-kırmızılı ekibin başarılı oyuncularından bazıları sakatlık sorunları yaşarken, teknik direktör Okan Buruk'un planları bu durumdan etkileniyor.

Özellikle Abdülkerim ile Kaan Ayhan'ın Adana Demirspor maçında forma giyememe ihtimali, teknik heyeti zor durumda bırakıyor. Kopenhag karşısında güçlü bir 11 çıkarmak isteyen Buruk, sakatlık riski bulunan oyuncularını riske atmak istemiyor.

KEREM DEMİRBAY SOL STOPTA
Sakat oyuncuların yerine çözüm arayan teknik direktör Okan Buruk, sol stoper pozisyonu için Kerem Demirbay'ı düşünüyor. Barış'ın sol bek, Kerem Demirbay'ın ise sol stoper olarak görev alması bekleniyor.

ANGELINO'NUN VEDASI YAKLAŞIYOR
Danimarka deplasmanında oynayacakları Kopenhag maçının, Angelino'nun Galatasaray formasıyla oynayacağı son maç olması bekleniyor. 20 maç oynama şartıyla zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun, 19. maçını Kopenhag karşısında oynaması ve ardından ara transferde ayrılması bekleniyor.

NDOMBELE'YE SON ŞANS
Galatasaray'ın 8 numara arayışındaki oyuncusu Ndombele için sözleşme feshi gündemde. Ancak, yaşanan eksikler nedeniyle Ndombele, yarınki Kopenhag maçında son kez 11'de şans bulabilir.

Galatasaray taraftarları, hem ligdeki zorlu mücadele hem de Şampiyonlar Ligi'nde veda maçında heyecanla takımın performansını bekliyor.
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