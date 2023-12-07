Fenerbahçe'de Michy Batshuayi karar verdi: Gidecek mi, kalacak mı
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, İsmail Kartal yönetiminde yeterince forma şansı alamamasından yakınıyor. Belçikalı forvet geleceği hakkındaki kararını verdi.
Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Michy Batshuayi, özellikle lig maçlarında etkisiz kaldı.
Sezon başında Nottingham Forest'a transferi son anda iptal olan Belçikalı futbolcu, takımda kalsa da mutsuzluğunu her fırsatta belli ediyordu.
Düzenli oynamak istiyor
Deneyimli forvet, kararını verdi... Devre arasında düzenli forma giyeceği bir takım bulması için menajerine de istekte bulunan Batshuayi'nin, Premier Lig'i öncelikli tuttuğu da gelen haberler arasında.
Süper Lig'de golü yok
Premier Lig takımlarının yanı sıra Belçika'dan Club Brugge'ün de istediği başarılı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta 5 gol 3 asist yaparken ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.
Sezon başında Nottingham Forest'a transferi son anda iptal olan Belçikalı futbolcu, takımda kalsa da mutsuzluğunu her fırsatta belli ediyordu.
Düzenli oynamak istiyor
Deneyimli forvet, kararını verdi... Devre arasında düzenli forma giyeceği bir takım bulması için menajerine de istekte bulunan Batshuayi'nin, Premier Lig'i öncelikli tuttuğu da gelen haberler arasında.
Süper Lig'de golü yok
Premier Lig takımlarının yanı sıra Belçika'dan Club Brugge'ün de istediği başarılı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta 5 gol 3 asist yaparken ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.