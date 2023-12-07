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Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi öncesi 4 eksik 1 şüpheli!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde 4 oyuncusunun olmayacağını, 1 ismin durumun ise maç günü belli olacağını duyurdu.

Ekleme: 7.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 7.12.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi 4 oyuncusunun kadroda olmayacağını, 1 oyuncunun durumunun ise maç gününde belli olacağını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılana açıklamada "Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir." denildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 oyuncunun Fenerbahçe derbisi öncesi son durumu da belli oldu. Siyah beyazlı takımda Valentin Rosier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği açıklandı.
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