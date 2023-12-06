Günün bomba iddiası İngiltere'den! Fred...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe bu sonucun ardından liderliği averaj ile geri aldı.Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde dikkat çeken bir isim de Fred'di. Yıldız futbolcu uzun zaman sonra sahalara dönerken oynadığı oyun büyük taktir topladı. Fred, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından çokça söz ettiriyor.Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Manchester United'ın iştahını kabarttı. Tecrübeli oyuncunun eski kulübünün, Fred için Fenerbahçe Yönetimi'ne menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi.İngiliz medyasında yer alan habere göre United, astronomik bir ücretle F.Bahçe'nin kapısını çalacak ve eski yıldızını geri isteyecek. Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.