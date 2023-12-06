Derbiye doğru! Fenerbahçe taraftarı derbiye girebilecek mi?

İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alabileceğini açıkladı.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar söylendi:



İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi Günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına 1.814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir.



Ekim ayında yasak kalkmıştı



Hatırlanacağı üzere ekim ayında alınan bir kararla 3 büyüklerin kendi aralarında uygulanan deplasman yasağı kuralı kaldırılmıştı. Öte yandan Beşiktaş ile Fenerbahçe, Cumartesi akşamı saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.